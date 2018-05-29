Если бы Советский Союз напал на США

Как защищалась бы Америка в случае нападения СССР

Где-то в 3-х милях от штаб-квартиры YouTube, на побережье Тихого океана, находится заброшенный противоракетный комплекс «Ника» (Nike Missile Site SF-51). Он действовал здесь во время Холодной войны в 50-х гг., когда США испытывали страх перед советскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами «Медведь». Всего в стране было построено 11 подобных комплексов, несколько из которых располагались вокруг Района залива Сан-Франциско.

Как только цель оказывалась в пределах досягаемости, межконтинентальная ракета с ядерной боеголовкой взлетала в течение 10 секунд. Назван данный защитный комплекс в честь мифической богини Ники, дочери титана Палланта и чудовища Стикс. На древнегреческом ее имя означает «победа».

В 1974 г. дивизион был расформирован, а противоракетная база – закрыта.

За беспокойное время холодной войны, с 1953 по 1979 год, американская армия построила в США более 300 баз для размещения ядерных ракет «Найк». Эти базы задумывались как последний рубеж обороны от советских бомбардировщиков. Сегодня группа добровольцев в сотрудничестве с администрацией национальной зоны отдыха Голден-Гейт ведет работу по реставрации ракетной базы SF-88L – единственного полностью восстановленного места размещения ракет «Найк» в стране. Созданный ими музей служит напоминанием о противостоянии двух держав и дает посетителям возможность задуматься о реалиях холодной войны и их влиянии на современное общество.

Противовоздушные базы начали создаваться американцами после Второй мировой войны, когда угроза с моря сменилась на угрозу с воздуха. Вокруг Района Залива Сан-Франциско были созданы десятки таких баз.

Таким образом, ответственность за оборону континентальной территории Соединенных Штатов перешла от береговой артиллерии к войскам ПВО. В регионе Сан-Франциско противовоздушная оборона постоянно находилась в состоянии повышенной готовности с начала Корейской войны до вступления в силу Договора об ограничении стратегических вооружений 1972 года (ОСВ-I). Береговая оборона Сан-Франциско в этот период главным образом зависела от зенитного комплекса «Найк», который стал не только самым дорогим ракетным комплексом в истории, но и самым массовым (300 батарей в 30 штатах) и долгоживущим (25 лет использования). Ракетные системы «Найк» защищали американские мегаполисы, напоминая жителям пригородов о событиях из фильма «Доктор Стрейнджлав».

«Найк-Аякс» и появившаяся позднее «Найк-Геркулес», способная нести ядерную боеголовку, были зенитными ракетами средней дальности. Благодаря сложной системе радаров и навигационных компьютеров они были способны поражать цели на расстоянии до 37 миль («Аякс») или 87 миль («Геркулес»), а также сбивать самолеты, движущиеся вдвое-втрое быстрее скорости звука.

Начиная с 1954 года в Районе Залива было построено 12 постоянных ракетных баз (Сан-Пабло-Ридж, Роки-Ридж, Лейк-Шабо и Койот-Хиллс на востоке; Милагра-Ридж, Форт-Уинфилд-Скотт и Форт-Фанстон к югу от Золотых ворот; Форт-Кронкайт, Форт-Барри, Энджел-Айленд и Сан-Рафаэль на севере). Эти базы, находящиеся под командованием Шестого региона ПВО, получали информацию о целях от радарной станции раннего обнаружения ВВС США Милл-Вэлли (кодовое обозначение SF-90D). Радары и компьютеры имевшегося на каждой базе центрального поста должны были отслеживать формации советских бомбардировщиков и передавать данные о них на пусковые установки.

Однако в 1970-х годах благодаря развитию военных технологий ракеты «Найк» стали неактуальными. Межконтинентальные баллистические ракеты, чьи высоты и скорости сделали их недосягаемыми для «Аяксов» и «Геркулесов», заменили дальние бомбардировщики в военных арсеналах как Советского Союза, так и США. В 1974 году после двух десятков лет постоянной боевой готовности ракетный комплекс «Найк» был объявлен устаревшим, а в 1979 году последние «Геркулесы» были сняты с вооружения.

Законсервированная база времен Холодной войны

Находящаяся к северу от Сан-Франциско, в нескольких милях от моста Золотые Ворота, база под кодовым обозначением SF-88 в 1974 г. была тоже законсервирована – все на ней сохранилось в оригинальном виде, в том числе и ракеты. Правда, ядерные боеголовки с них были сняты и утилизированы.

База, служившая форпостом противовоздушной обороны, в частности, охраняла побережье от советских стратегических бомбардировщиков Ту-95 («Медведь» по кодификации НАТО), которые частенько залетали в воздушное пространство Соединенных Штатов.

В разговоре с корреспондентом «Славянского Сакраменто» американские ветераны признали, что их самолеты-разведчики и сами нередко нарушали воздушные границы СССР. Несмотря на то, что во время холодной войны силы этих мировых держав были примерно равными, самолеты ВВС США зачастую обладали превосходящими характеристиками. Так что, пожалуй, если бы Советский Союз напал на США, то вряд ли одолел американские силы в воздухе, говорят военные. Более того, на подлете к берегам Америки (на расстоянии около 100 миль) вступила бы в действие система противовоздушной обороны.

К примеру, находящаяся на территории национальной зоны отдыха Голден-Гейт база ПВО при подлете советских «Медведей» была бы приведена в боевую готовность за нескольких минут – и десятки ракет класса «земля-воздух» уничтожили бы «воздушную дубинку» противника еще над океаном.

Ракеты «Найк-Геркулес» могли нести осколочно-фугасный заряд или ядерную боеголовку мощностью в два с половиной раза большей, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. Захват цели осуществлялся с помощью радара, а команду на подрыв давал бортовой компьютер. «Геркулес» был способен поразить любую цель в радиусе около 90 миль.

Ракетные базы были хорошо защищены от возможных диверсий. Пробраться на территорию было практически невозможно – кроме соответствующего ограждения и сигнализации ее охранял взвод солдат с хорошо натренированными собаками. Любой случайно попавший внутрь базы рисковал быть застреленным без предупреждения. Более того, пробравшийся на объект диверсант или даже штурмовая группа противника вряд ли смогли бы предпринять враждебные действия, так как для запуска ракет требовалась скоординированная работа целой армейской сети, состоящей из офицерского состава и подчиняющихся им солдат.

Каждый из молодых солдат, проходивших службу на ракетной базе, обучался только по своей специальности, чтобы ни один человек не смог в одиночку произвести запуск. Солдаты заступали на боевое дежурство сменами продолжительностью от 24 до 72 часов. Периодически объявлялся режим повышенной готовности, и они не знали, была ли это учебная тревога, или началась война. Служащим базы приходилось держать любые сведения о своей работе в строгом секрете даже от семьи и друзей.

Для запуска противоракетной защиты армии США не требовалось согласия президента – достаточно было наличия очевидной угрозы и решения соответствующего командования.