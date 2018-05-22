Компания Verizon сообщила о том, что развертывание в Лос-Анджелесе технологии 5G начнется в четвертом квартале 2018 года. Планы по внедрению 5G, в которых помимо Лос-Анджелеса значится Сакраменто, впервые были обнародованы в ноябре 2017 года.

В интервью корреспонденту CNBC исполнительный директор Verizon Лоуэлл МакАдам сообщил, что сотрудничество с прогрессивно настроенными городами, такими как Сакраменто, Лос-Анджелес и Бостон, где Verizon проводит тестирование «Интернета вещей», является крайне важным для внедрения технологий нового поколения.

«Мы наладили отличные взаимоотношения с такими прогрессивными мэрами как Марти Уолш в Бостоне и Эрик Гарсетти в Лос-Анджелесе», – сказал МакАдам.

Также глава Verizon отметил, что за три года развития проекта его компания в сотрудничестве с международными партнерами выработала технические стандарты и провела тестирование в 11 регионах США. Эксперименты показали, что миллиметровый диапазон является отличным выбором для технологии 5G.

«Мы движемся вперед, – сказал МакАдам. – Я еще не встречал технологию настолько революционную и настолько полезную как 5G».

«Инновация, упорный труд и творчество являются основой Лос-Анджелеса. Вот почему мы рады в сотрудничестве с Verizon стать одним из первых городов Америки, в которых начнется строительство сети 5G, что откроет двери для деловых возможностей и вдохновит следующее поколение лидеров технологии и предпринимателей», – говорится в заявлении мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти.