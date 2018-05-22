Итак, количество россиян-беженцев, прибывших на территорию США за первые пять месяцев 2018 года, составило 179 человек. Согласно свежим данным, опубликованным Государственным департаментом США, больше всего граждан РФ, как и украинских переселенцев, принял штат Калифорния.

В Калифорнии поселилось 34 россиянина, во Флориде – 7, в Айдахо – 12, Иллинойсе – 4, Массачусетсе – 3, Нью-Джерси – 7, Нью-Йорке – 17, Оклахоме – 5, Орегоне – 4, Вирджинии – 2, Пенсильвании – 2, Орегоне – 4, Вашингтоне – 73.

Больше всего переселенцев обосновалось в следующих городах: Ванкувер (11 человек), Кент (33), Такома и Сиэтл (по 10), Бойсе (12), Нью-Йорк (12). В знаменитый Бруклин за указанный период приехало из России всего 5 человек.

Согласно статистике Госдепартамента, украинских беженцев, прибывших за начало 2018 года в США, насчитывается втрое больше, чем российских, а именно – 876 человек.

Наибольшим количеством принятых политических беженцев из Украины может похвалиться штат Калифорния: здесь осело 156 человек. В Аляске поселился 1 украинец, в Колорадо – 4, Флориде – 5, Джорджии – 5, Айдахо – 13, Иллинойсе – 14, Кентукки – 26, Массачусетсе – 28, Мичигане – 12, Миннесоте – 18, Нью-Джерси – 3, Нью-Йорке – 75, Северной Каролине – 32, Огайо – 42, Орегоне – 56, Пенсильвании – 42, Южной Каролине – 18, Южной Дакоте – 10, Вирджинии – 4, Вашингтоне – 279, Миссури – 20.

Самыми популярными американскими городами у украинских переселенцев стали Ванкувер (49 человек), Спокан (15), Сиэтл (20), Маунт-Вернон (8), Линнвуд (21), Кент (53), Оберн (45), Филадельфия (14), Ланкастер (18), Портленд (56), Колумбус (22), Нью-Йорк (12), Лексингтон (24), Вестфилд (26), Бойсе (13), Сакраменто (58), Норт-Хайлендс (30) и Фейр-Оакс (14).