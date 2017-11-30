Мэр Дэррелл Стайнберг объявил о том, что компания Verizon выбрала Сакраменто для запуска первой в стране коммерческой сети сотовой связи 5G. Ожидается, что сеть начнет функционирование во второй половине 2018 года.

Новый стандарт сотовой связи обеспечит жителям и компаниям Сакраменто беспроводное подключение к Интернету со сверхвысокой скоростью. Ранее гигабитные скорости были доступны только посредством дорогостоящих оптоволоконных линий передачи.

«Я рад, что Verizon выбрал Сакраменто для первого запуска сети беспроводной связи 5G. Это полностью соответствует духу заключенного между нами соглашения и является поворотным моментом в построении будущего нашего города», – сказал Стайнберг.

Партнерство с Verizon стало для Сакраменто крупным шагом по пути лидерства и инновации.