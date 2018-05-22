Пятнадцатилетнему подростку, из-за шалости которого в сентябре прошлого года в штате Орегон разгорелся пожар «Игл-Крик», может грозить выплата реституции в размере более 36 миллионов долларов, сообщает Oregon Public Broadcasting.



Вызванный им пожар причинил серьезные убытки Службе лесного хозяйства США ($21 млн), Департаменту транспорта штата Орегон ($12,5 млн), Пожарной службе штата Орегон ($1,6 млн) и железнодорожной компании Union Pacific ($1 млн). Также компенсацию ущерба потребовали Служба парков Орегона, страховая компания Allstate и четверо индивидуальных домовладельцев.

Согласно показаниям свидетелей, подросток, имя которого не разглашается, бросил в каньон хлопушку, вскоре после чего возник пожар. В феврале он признал себя виновным по 12 пунктам обвинения, включающих неосторожное обращение с огнем, причинение ущерба и создание угрозы жизни, и был приговорен судьей Джоном Олсоном к пяти годам испытательного срока и 1920 часам общественных работ в Службе лесного хозяйства.

В четверг утром в округе Худ-Ривер состоялось заседание суда по вопросу о размере реституции. Судья Олсон не пришел к решению во время заседания, но сообщил, что в ближайшее время вынесет письменный вердикт.

Адвокат подростка Джек Моррис, присутствовавший в суде вместо своего клиента, назвал цифру в 36 миллионов «абсурдной». Моррис считает закон о реституции штата Орегон, обязывающий суд взыскивать полную величину заявленного потерпевшими ущерба, является неконституционным, когда речь идет о несовершеннолетних обвиняемых.

«Дети заслуживают индивидуального подхода», – сказал Моррис. Он отметил, что его клиент является неимущим и попросил судью назначить реституцию меньшего размера, которую подростку будет более реально выплатить.

Однако государственные обвинители выступили в защиту закона штата. Они отметили, что в случае несовершеннолетнего подсудимого судья имеет право отменить выплату реституции через 10 лет, если подсудимый соответствует определенным критериям.

«Этот закон не настолько драконовский и абсолютистский, как утверждает защита», – сказал прокурор округа Худ-Ривер Джон Сиуэлл.

Имя подростка не называется, известны лишь его инициалы А.Б., указывает телеканал KRON со ссылкой на AP. По информации местной прессы, его родители являются иммигрантами из Украины.