Мэр Нью-Йорка поддержал русскоязычное ЛГБТ-сообщество

20 мая 2018 года в Нью-Йорке прошел второй русскоязычный прайд в Брайтон-Бич. От имени города Нью-Йорка мэр Билл де Блазио пожелал активистам “отличного праздника и дальнейших успехов”.

Фото: RUSA LGBT

“Я рад приветствовать вас на параде Brighton Beach Pride, организованном Ассоциацией русскоязычных ЛГБТ-американцев (RUSA LGBT), – сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. – Я воздаю должное всем членам и помощникам этой организации за то, что они стали мощным голосом ЛГБТ-сообщества и продолжают прилагать усилия по построению более светлого и более перспективного будущего”.

По словам мэра, разнообразное и динамичное ЛГБТ-сообщество Нью-Йорка “с давних пор играло важную роль в подпитке социального прогресса и борьбе за равенство, поддерживая традицию нашего города как места, где все люди получают радушный прием и могут жить с самоуважением и достоинством, которого заслуживают”.

С 2008 года RUSA LGBT работает над объединением русскоязычных ЛГБТ-жителей в нашем городе и далеко за его пределами, построив сеть поддержки для ЛГБТ-иммигрантов со всего света. Миссия организации заключается в том, чтобы бороться с нетолерантностью, защищать гражданские права и служить источником руководства и вдохновения для многих. Прошедшее мероприятие в Брайтон-Бич поможет продвижению основных ценностей города – понимания и справедливости, а также ознаменует 10-ю годовщину RUSA LGBТ, говорит Блазио.

По словам русскоязычных членов общины, ЛГБТ-сообщество Брайтон-Бич страдает от гомофобии и дискриминации от своих же соотечественников. Многие из выступающих бежали от соответствующих преследований на родине.