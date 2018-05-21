Тело Виталия Датского, пропавшего в горах штата Вашингтон в январе этого года, найдено. Об этом сообщается на официальной странице добровольной поисковой команды Bellingham Mountain Rescue Council в Фейсбуке.

По словам сотрудника Службы шерифа округа Уотком Джеффа Паркса, найденные останки принадлежат сноубордеру, исчезнувшему 21 января в районе подъемника номер три. Датский катался в пределах лыжной трассы, но затем поднырнул под трос, ограждающий опасную зону.

«Вчера вечером мы принесли окончательный ответ друзьям и родственникам лыжника, пропавшего в январе. Это было нелегко, но это наша работа», – пишут спасатели.

Как сообщает издание Bellingham Herald со ссылкой на судмедэксперта округа Уотком доктора Гари Голдфогеля, вскрытие тела будет проведено во вторник утром.

Тело Виталия Датского было найдено на скалах северного склона Pan Dome. Его родственники присутствовали при этом, сообщает местное издание. Как объявила на Фейсбуке Галина Дацкая, тело погибшего будет предано земле 24 мая на кладбище Enterprise Cemetery в Ферндейле. Поминальное служение состоится за день до этого в церкви Slavic Gospel Church г. Беллингхем (Вашингтон).