16 мая 19-летняя Инна Казимирова из города Ланкастер (Пенсильвания), одна из 12 детей Игоря и Оксаны Казимировых, попала в серьезную аварию. Врачи не дали родственникам никакой надежды на ее выздоровление и на днях отключили аппарат искусственного жизнеобеспечения.

Фото: GoFundMe

Как сообщают родственники на сайте GoFundMe, в госпитале у Инны произошла остановка сердца, после чего ее подключили к системе жизнеобеспечения. У нее была крупная кровопотеря, ей пришлось перелить 35 литров донорской крови. Это вызвало повреждение мозга и кому.

Несколько дней Инна находилась в вегетативном состоянии, и 20 мая ее сняли с аппарата искусственного дыхания, поскольку медицинская страховка прекратила выплаты.

В субботу Лилия Казимирова сообщила: «Сегодня врачи провели несколько тестов на рефлексы и реакцию для определения смерти мозга. Также они провели тест на остановку дыхания. Для этого теста больного на определенное время отключают от аппарата искусственного дыхания и следят за его давлением, сердцебиением и другими показателями, проверяя, пытается ли он дышать самостоятельно. Если человек не дышит сам и все остальные жизненные показатели говорят о том, что он не пытается дышать, врачи констатируют смерть мозга. Инна не прошла тесты, и ее сертификат о смерти был подписан сегодня вечером. После этого нам дали 24 часа на то, чтобы попрощаться. После этого медицинская страховка прекращает выплаты. Так что если не произойдет чуда, завтра мы скорее всего попрощаемся с ней».

“20 мая 2018 года Инна Казимирова покинула этот мир. Ей было всего 19 лет. У нее остались любящие родители, братья, сестры и друзья”, – сообщила близкая семьи Алена Гур.