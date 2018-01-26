В пятницу, 21 января, житель Беллингема (штат Вашингтон) Виталий Датский пропал без вести, катаясь на сноуборде в районе горы Бейкер. Несмотря на все усилия родственников и поисковиков, он так и не был найден.

Фото: Facebook, GoFundMe

Поиски сноубордиста из Беллингема, пропавшего без вести в воскресенье на лыжной трассе на горе Бейкер, были временно прекращены. Об этом сообщили в среду официальные источники штата Вашингтон.

Служба шерифа округа Уотком, сотрудники лыжного курорта и отряды волонтеров на протяжении трех дней обыскивали лесную местность с обрывистыми склонами, где 24-летнего Виталия Датского видели в последний раз около полудня в воскресенье. Датский находился на территории лыжного курорта, но поднырнул под трос, ограничивающий опасную зону.

Снежные бури, крутые обрывы и повышенная вероятность схода лавин сделали продолжение поисков слишком опасным, передает местное издание The Bellingham Herald.

«Спасатели считают, что они тщательно проверили очерченную область поисков, и дальнейшее пребывание людей в этом районе слишком опасно», – сообщил сотрудник Службы шерифа Марк Джилк, ответственный за координирование спасательных операций.

«Мы полагаем, что ведем поиски в нужном месте, но для повторной проверки района придется дождаться, пока часть снега растает», – добавил он.

За последние 48 часов в районе горнолыжного курорта, расположенного в северной части Каскадных гор, выпало около 32 дюймов (80 см) снега, сообщает Национальная метеорологическая служба.

Из-за обильных снегопадов возникла повышенная опасность схода лавин в высокогорных районах. По словам Дункана Хоуата, директора и генерального менеджера лыжного курорта, поиски ведутся с использованием служебных собак и дронов.









Семья Датских после исчезновения Виталия попросила соблюдать конфиденциальность. Несмотря на это, многие из его друзей и близких публикуют в социальных сетях сообщения с просьбами о молитве.

Виталий Датский – выдающийся футболист школьной команды

“В это тяжелое время мы начали на сайте GoFundMe кампанию по сбору средств для родных Виталия. Они ежедневно отлучаются с работы и приезжают на гору Бейкер, ожидая новостей от спасателей, – говорится на специально открытой странице в GoFundMe. – Мы не знаем, что готовит нам будущее. Но мы не хотим, чтобы семья Виталия беспокоилась о работе и других проблемах, пока они концентрируются на его поисках. Если вы не знакомы с семьей Датских, знайте, что у них добрые сердца. Как друзья и сослуживцы Виталия мы хотим помочь поискам. Давайте поделимся с ними своей любовью”.

Издание The Bellingham Herald сообщило, что Датский был выдающимся футболистом в школьной команде Meridian High. На его странице в Фейсбуке опубликованы фото и видео, на которых он прыгает с парашютом, играет в волейбол и катается на сноуборде.