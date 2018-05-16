Собираетесь отпраздновать лето в округе Сонома? Приезжайте 28 июля на Фестиваль Форт-Росса! Где еще вы сможете увидеть церемониальные пляски индейцев кашайя-помо, подпеть исполнителям американского свинга, поучиться ремеслу у коренных жителей Аляски, полюбоваться выступлениями традиционных русских коллективов – и все в одном месте на самом живописном участке побережья Сономы? Возьмите пинту пива в нашем биргартене и проведите замечательный день среди смеси самых разных культур, приглашает жителей Калифорнии администрация Форт-Росса.

Ансамбль балалаечников Сан-Франциско продолжит традицию исполнения русской, украинской и крымскотатарской музыки оркестром народных инструментов из балалаек, домр, баяна, жалейки и сопилки.

Русский дом «Кедры» оживит Форт-Росс народными песнями, танцами, ритуалами, играми, ремеслами и кухней.

Женский вокальный ансамбль «Китка» из Ист-Бей черпает вдохновение в традиционной технике пения Восточной Европы. Совершенная гармония их голосов словно напитана энергией самой Вселенной. Спонсором выступления «Китки» на Фестивале Форт-Росса стал Совет искусств Калифорнии.

Хор «Славянка» привезет в Форт-Росс богатую программу русской церковной и народной музыки.

“В часовне мы услышим древние песнопения из прошлого Руси, а во дворе – удалые казацкие песни! Не пропустите концерт этого замечательного коллектива – давнюю традицию Фестиваля Форт-Росса”, – говорится в пресс-релизе Форт-Росса.

Фольклорный коллектив «Долина» возрождает традиции народных песен и танцев южных регионов России. Артисты выступят перед гостями фестиваля в настоящих костюмах крестьян конца XIX века. В этом году группа представит песни, записанные в Белгородской и Воронежской областях, и расскажет о русских традициях, связанных с летом.

Ансамбль «Су Ну Ну Шинал» – что в переводе означает «Черничные холмы» – состоит из кашайя-помо и мивоков, которые уже больше 40 лет исполняют традиционные индейские танцы. Выступление коллектива состоится на океанской террасе за оградой форта. Кашайя – первые люди, поселившиеся на месте современного Форт-Росса, и они продолжают жить на этих землях по сегодняшний день.

Сразу за главными воротами форта вас встретят запахи борща и других блюд русской кухни. Наши добровольцы покажут, как готовить эти блюда на костре. Также будут продемонстрированы традиционные блюда и посуда коренных жителей Сибири из Республики Саха.

“В этом году мы впервые проведем конкурс на лучший рецепт борща! Если у вас есть рецепт, которым вы готовы поделиться – приносите кастрюлю борща и выиграйте приз!” – просят организаторы фестиваля.

Посетите прилавки местных продавцов на нашем Международном базаре! Попробуйте русский борщ и пирожки «Русского дома №1» из Дженнера, барбекю с капустным салатом BBQ Smokehouse Bistro & Catering и индийские карри и самосы Lata’s с манговым ласси или чаем. Оранизаторы сообщают, что в этом году на фестивале вновь можно будет попробовать невероятно вкусное домашнее мороженое Nimble & Finn’s и понаблюдать за пальбой исторических пушек!