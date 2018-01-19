Дональд Трамп поддержал противников абортов в Вашингтоне

Противники абортов провели ежегодную акцию в центре Вашингтона, передает из американской столицы Голос Америки.

В Вашингтоне в пятницу прошел ежегодный «Марш за жизнь» – самая масштабная в стране акция противников абортов. В американской столице активисты собираются уже в 45-й раз, в годовщину принятия решения по делу Роу против Уэйда, которым Конституционный Суд узаконил паво проведения абортов по всей стране. Перед сторонниками движения «за жизнь» впервые выступил Президент США.

Президент Трамп заявил, что горд быть первым президентом, который из Белого дома приветствовал участников ежегодного «Марша за жизнь».

«”Марш за жизнь” – это движение, порожденное любовью, – заявил Трамп, обращаясь к собравшимся. – Вы любите свои семьи, любите своих соседей, вы любите нашу страну, и вы любите каждого ребенка, рожденного и нерожденного, потому что вы верите, что каждая жизнь священна, что каждый ребенок – драгоценный дар Бога».

Как заявил Трамп, в США действует один из самых разрешительных в мире закон об абортах и он, также как в Китае, Северной Корее и еще нескольких странах, допускает аборты на самых поздних сроках. Эта порочная практика, по мнению Трампа, должна измениться и всем должно быть обеспечено «право на жизнь», в соответствии с Декларацией Независимости.

Трамп также выразил решительную поддержку законопроекту Палаты представителей, который предлагает ограничить аборты на поздних сроках беременности. Он призвал Сенат принять этот важный документ и направить его на подпись президенту.

Согласно заявлению главы Белого дома, только 12 процентов американцев поддерживают аборт по требованию в любое время.

Ежегодно в США, по разным оценкам, совершается более полумиллиона абортов. Это право закреплено в положениях 14-й поправки к Конституции, но, по мнению участников «Марша за жизнь», оно противоречит Библии.

Религиозные организации – главные спонсоры нынешнего марша. А главные требования – отменить решение суда и дать право штатам самостоятельно определять политику в отношении абортов

Однако в масштабах страны противники абортов находятся в меньшинстве. Согласно недавнему опросу центра Pew, право на аборт считают законным 57 процентов американцев. Сегодня они провели свою альтернативную акцию – у стен Верховного Суда США на Капитолии.