Около полудня 4 мая 22-летний мужчина из Антилопы приехал в Розвилл для интимной встречи с 13-летней девочкой. Он не знал, что «девочкой», с которой он недавно познакомился в социальных сетях, на самом деле был сотрудник полиции Розвилла под прикрытием.

Александр Анатольевич Руденко был арестован и направлен в тюрьму Саут-Плейсер по подозрению в организации встречи с несовершеннолетним с целью совершения развратных действий, сообщают местные правоохранители.

Поводом для начала расследования послужила информация о том, что Руденко был замечен в непристойных заигрываниях с несовершеннолетними девочками. Всех, у кого есть какие-либо сведения о преступлениях Руденко, просят связаться со следователем Агирре по электронной почте jaguirre@roseville.ca.us.

Руденко находится в местной тюрьме с правом выхода под залог в размере $200 тыс.