Две ассоциации библиотек штата Орегон выступили в поддержку детской книги под названием «Джордж», чье включение в список литературы для младших школьников вызвало неоднозначную реакцию общественности. Написанная трансгендерным автором книга рассказывает историю девушки-трансгендера и о ее треволнениях в процессе саморазвития и познания себя как личность другого пола.

В скандальной книге одобряется порнография, обсуждается сексуальность и публикуются советы по сокрытию истории посещения сайтов с интимными материалами. Являясь трансгендером, автор активно издания продвигает идею о смене пола.

Из-за тем, обсуждаемых в книге, школьные округа Хермистон и Каскейд отказались от участия в ежегодном конкурсе «Битва книг» и решили вместо этого провести свое собственное соревнование.

Между тем, жители Орегона создали петицию, которая призывает к легитимизации данного учебного пособия в младших классах. Другая петиция, размещенная на сайте Change.org требует удаления провокативного материала с библиотечных полок. Ее подписало свыше тысячи человек.

Другие школьные округа, такие как Тигард-Туалатин и Бенд, предлагают знакомить детей с книгой только с письменного согласия родителей («Джордж» состоит в списке дополнительной литературы и не входит в официальную школьную программу).