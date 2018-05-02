В субботу, 28 апреля 2018 года, полиция штата Орегон получила уведомление о том, что пропавший водитель грузовика Джейкоб Аарон Картрайт вернулся домой и собирается пройти медицинское обследование в госпитале Grande Ronde. Дальнобойщик заблудился в горах Орегона и пробыл там несколько суток, пытаясь найти дорогу к цивилизации.

Картрайт сообщил, что его грузовик с прицепом потерял управление на участке дороги, покрытом снегом и грязью, и соскользнул в сторону крутого обрыва.

Поняв, что двигать автомобиль было опасно, Картрайт ушел с места аварии пешком. Пройдя более несколько десятков миль по заснеженной горной местности, на третьи сутки водитель вышел из леса в районе магистрали Interstate 84, в 9 милях к югу от Ла-Гранде. Там ему удалось остановить машину, водитель которой довез его до дома в Портленде.

Предварительное расследование выявило, что у Картрайта могли возникнуть проблемы с системой спутниковой навигации, из-за которых он отклонился от маршрута. В местности, где произошла авария, сотовая связь крайне ограничена.

Как рассказал дальнобойщик, на протяжение троих суток ему пришлось скитаться в горах, однако совестливость не позволила ему притронуться к пакетам чипсов, которыми был ззагружен его грузовик.