Согласно данным, опубликованным Управлением финансов Калифорнии, в 2017 году население штата увеличилось на 309 000 человек и на 1 января 2018 года составило 39 810 000 жителей.

С 2010 года, когда в штате проживало 37 253 956 человек, средний ежегодный прирост населения составлял около 333 000. Опубликованный отчет содержит предварительные данные за январь 2018 года и уточненные данные за январь 2017 года по городам и округам Калифорнии.

Наиболее значительный рост, в среднем 0,86%, испытали густонаселенные округа Района залива, Центральной долины и Южной Калифорнии. Из 482 городов штата в 421 наблюдался рост численности населения, в 57 – уменьшение, и 4 остались без изменений.

Самыми быстрорастущими округами в процентном отношении стали Мерсед (1,8%, 4 900 человек), Плейсер (1,7%, 6 400 человек) и Сан-Хоакин (1,5%, 11 500 человек). Во всех этих округах рост населения был связан с оживлением жилищного строительства и положительной внутренней миграцией.

Население Лос-Анджелеса, крупнейшего города Калифорнии, выросло почти на 33 000 человек (0,8%) и превысило четыре миллиона (4 054 000). Сан-Диего, второй по численности город с населением в 1 420 000, за год приобрел почти 20 000 жителей. В Сан-Франциско (884 000 человек) появилось 10 000 новых жителей, а в Ирвайне (276 000 человек) – почти 9 000. Завершает пятерку самых быстрорастущих городов Сан-Хосе (1 051 000), где население за 2017 год увеличилось на 8 500 человек.

Рост рынка жилья по Калифорнии составил 85 000 единиц. Общая величина жилого фонда увеличилась на 0,6% и достигла 14 158 000 единиц. Более 13 200 единиц жилья было снесено, главным образом в результате лесных пожаров. Сильнее всего от пожаров пострадали округа Сонома, Напа и Мендосино. С 2010 по 2016 год в среднем в штате ежегодно сносилось 5 500 единиц жилья.

Наибольшее количество уничтоженных огнем домов (3 081 единица) находилось в Санта-Розе (округ Сонома). Пожар «Томас» в округе Вентура был самым крупным по площади, однако он причинил меньше разрушений.

Лидерами по росту жилого фонда в 2017 году стали Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско, Ирвайн и Сан-Хосе.