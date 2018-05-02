Водитель оштрафован за несоблюдение дистанции

Из-за нерадивого водителя 28 000 фунтов молочного продукта разлилось по шоссе I-84.

На автомагистрали I-84 в Пендлтоне этим утром образовались пробки. По словам лейтенанта полиции штата Майка Тернера, в районе 201‑й мили на полосах восточного направления произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

32-летний Роман Паламарчук из Портленда не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в молоковоз 64-летнего Джона Бертона из Колдуэлла, штат Огайо. От удара цистерна лопнула, и от 25 000 до 28 000 фунтов (11-13 тонн) молочного продукта вылилось в кювет по правой стороне дороги.

В аварии никто не пострадал, но Паламарчуку был выписан штраф за несоблюдение дистанции. На протяжении более двух часов водители объезжали место происшествия по обочине, сообщает Mycolumbiabasin.com.