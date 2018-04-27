Житель города Сентенниал Юрий Судаков, который выстрелил в голову своей жене в присутствии их 14-летнего сына, проведет остаток жизни за решеткой. О этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в прокуратуре 18-го судебного округа. Перед смертью Светлана Иголкина спорила с мужем насчет семейных финансов.

На прошлой неделе суд присяжных в округе Арапахо признал 44-летнего Юрия Судакова виновным в убийстве своей жены, 40-летней Светланы Иголкиной. Приговор Судакову будет вынесен 11 мая. Предусмотренным законом наказанием за убийство первой степени является пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Судаков и Иголкина разошлись, но он продолжал жить в отдельной комнате принадлежащего им дома на Ист-Лейк-Лейн. Пара ссорилась по поводу денег и отношений с другими людьми.

Ранним утром 18 февраля 2017 года Судаков и Иголкина поспорили из-за финансов. Когда она отказалась дать Судакову денег, он разозлился и взял в гараже пистолет. Затем он вернулся в спальню, где Иголкина смотрела фильм, а их 13-летний сын спал рядом, и четыре раза выстрелил ей в голову с близкого расстояния.

Затем Судаков один раз выстрелил себе в грудь, спустился по лестнице в гараж и выбросил пистолет во двор.

13-летний мальчик сразу же после убийства матери спрятался в шкафу. Когда он услышал, что отец спустился вниз, то подбежал к матери и позвонил в службу 911.

Прибывшие полицейские нашли его держащим мать за руку.

Через три дня Судаков выписался из госпиталя и был арестован.

«Мы благодарны присяжным за их вердикт и за то, что они не поверили оправданиям обвиняемого, хладнокровно убившего Светлану Иголкину, – сказала заместитель окружного прокурора Кристина Хэйден, выступавшая в деле обвинителем вместе с главным заместителем окружного прокурора Джейкобом Эдсоном. – Мы надеемся, что теперь семья сможет сосредоточиться на исцелении от этой трагедии».

«Чудовище. Нет других слов для того, кто способен убить мать, когда ее сын лежит рядом с ней … а затем вынудить мальчика давать показания, – сказал окружной прокурор Джордж Броклер. – Единственный ответ, который может дать наша система – это пожизненное заключение, но оно не в силах вернуть отнятую жизнь. Мы молимся за этого мальчика, который несет на своих плечах всю тяжесть этого ужаса».