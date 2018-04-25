В штате Вашингтон разыскивают пропавшего молодого мужчину по имени Марк Олиферовский. Никто из знакомых или друзей не знает, куда он поехал или мог поехать. В полицию было подано заявление о его исчезновении.

Марк пропал во вторник, 17 апреля этого года. По словам близких, его ключи, телефон и все остальное имущество, кроме машины, осталось в его квартире в Шорлайне (штат Вашингтон).

Марк водил серебристую «Хонду Аккорд» приблизительно 2008 года выпуска.

“В среду, 19 апреля, мы поговорили с матерью Марка, которая сообщила о его подавленном настроении и размышлениях о самоубийстве”, – рассказала близкая семьи Сидней Уайт.

Машина Олиферовского была обнаружена брошенной на парковке у моста Десепшен-Пасс (северо-запад штата Вашингтон) и доставлена на штрафную стоянку. В машине была найдена сумка с одеждой Марка и предметами гигиены, бумажник, в котором не было наличных денег, а только водительские права и кредитные карточки, и коробка из-под пиццы. Переднее сиденье было разложено.

“Паспорт Марка остался в его квартире. Мы знаем, что он снимал со своего счета наличные, но в машине их не оказалось, – сообщила Сидней Уайт на Фейсбуке. – Мы по-прежнему не знаем, где находится Марк”.

Сразу после пропажи мужчины небольшой отряд провел поиски Марка, но не обнаружил никаких следов.

Как сообщается, за расследование взялась дорожная полиция штата.

“Нас проинформировали, что тела погибших обычно обнаруживаются в течение 12 часов либо в Корнер-Бэй, либо в Боумэнс-Бэй в районе Десепшен-Пасс. С момента, когда была найдена брошенная машина, прошло уже больше 48 часов”, – сообщила Уайт в своем посте в социальной сети.

На сайте MealTrain объявлено о благотворительном ужине для семьи пропавшего.