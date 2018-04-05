По данным телекомпании, следователи интересовались незаконными пожертвованиями россиян на предвыборную кампанию Трампа, передает Голос Америки. Команда специального прокурора Роберта Мюллера пошла на необычный шаг, допросив российских олигархов, которые посещали США.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ссылаясь на многочисленные источники, знакомые с ходом расследования, телекомпания сообщила, что один из олигархов был остановлен, когда его частный самолет совершил посадку в аэропорту в районе Нью-Йорка. При этом его электронные устройства были досмотрены.

Второй олигарх был допрошен во время недавней поездки в США, сообщила CNN. При этом неясно, подвергался ли он досмотру.

Команда Мюллера также направила запрос о добровольном предоставлении документов и беседе третьему олигарху, который в последнее время не посещал США, говорится в сообщении телекомпании.

Описанные ситуации объединяет один общий момент: следователи спрашивали, осуществляли ли богатые россияне незаконные пожертвования – прямые или косвенные – предвыборному штабу Дональда Трампа и иннаугурационному комитету, сообщила CNN.

Об интересе следователей к российским олигархам ранее не сообщалось.

По данным CNN, команда Мюллера стала уделять более пристальное внимание возможному потоку денег из России в американскую предвыборную кампанию в рамках его более широкого расследования возможного сговора штаба Трампа с Россией на выборах 2016 года.

Ранее агенты Федерального бюро расследований наведались к активистам ежегодного шествия “Бессмертного полка” в Сиэтле. По словам активиста, агенты ФБР интересовались деятельностью общественной организации на территории США.