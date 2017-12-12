В связи с прокатившейся по многим штатам волне массовых убийств, которые происходили в том числе и в церквях, пастор-капелан особого подразделения полиции Лос-Анджелеса Олег Гулин задумался о безопасности местных прихожан. Оказалось, что верующие из Русской протестантской церкви в Северном Голливуде тоже обеспокоены этим вопросом.

«Я могу авторитетно заявить о том, что количество этих случаев будет только расти, так как эти одержимые мечтают поставить рекорд по количеству убитых людей, – сказал Гулин в интервью “Славянскому Сакраменто”. – Для меня не важно, что обо мне подумают другие, для меня важно по максимуму сделать все от меня зависящее, чтобы обезопасить людей, которых мне доверил Бог».

Совместно с двумя бойцами лос-анджелесского полицейского спецназа (SWAT HRT), имеющих за плечами по 30 лет стажа борьбы с опасными преступниками и террористами, захватывающими заложников, активисты разработали курс выживания для американских церквей во время вооруженных нападений, а также провели первые в истории славянских церквей США учебно-тактические занятия.

В специально разработанную практическую программу входит оценка ситуации, деэскалация конфликтов, оценка намерений человека, расположение группы порядка церкви, действия в различных ситуациях, легитимность применения силы и оружия и другие вопросы.

По словам пастора Гулина, была также проведена оценка здания церкви, намечены пути эвакуации детей и взрослых, разработаны способы запирания дверей и перехода церкви на осадное положение в случае необходимости.

«Да, мы надеемся на Господа и благодарим его за охрану, защиту и мудрость, но Бог также возложил на нас определенные обязанности. Забота о безопасности семьи – это ответственность мужчины, – сказал Гулин. – По крайней мере, наши братья восприняли все очень корректно и максимально принимали участие в тренинге. Могу сказать, что они на самом деле заботятся о своих близких».

Пастор-капеллан добавил, что, к сожалению, эта тема на сегодняшний день остается актуальной, поскольку кризисная ситуация может возникнуть даже в доме молитвы. Благодаря сотрудничеству калифорнийских спецслужб и верующих данный курс может преподаваться в любой церкви как в США, так и за рубежом. Напомним, что Олег Гулин является капелланом команды спецназа полиции Лос-Анджелеса и занимает пост пастора Русской протестантской церкви в Северном Голливуде.

Согласно статистике, с 2000 по 2013 год в учебных заведениях и церквях США было зафиксировано 160 случаев стрельбы. С 2013 года по настоящее время 486 человек были убиты и 586 ранены в инцидентах «домашнего терроризма». Одним из последних печальных примеров стало нападение на баптистскую церковь в Техасе, когда погибли 26 человек и были ранены еще 20. Нападавший, одетый в бронежилет, пришел в церковь во время службы и выпустил по прихожанам 15 автоматных магазинов. Гулин подчеркивает, что благодаря прибежавшему на шум соседу с оружием преступнику пришлось отступить, в результате чего было спасено множество жизней.