На прошедшей сегодня пресс-конференции в отделении Федерального бюро расследований в Сакраменто была оглашена дополнительная информация о попытке нарушения режима безопасности на базе ВВС Трэвис в Фэрфилде (Калифорния) 21 марта 2018 года.

В ходе инцидента автомобиль без разрешения въехал на территорию базы и загорелся, его водитель погиб на месте. Расследование в данный момент находится на начальной стадии.

На место происшествия, находящееся у главного въезда на базу, прибыли местные аварийно-спасательные службы, а также отряд саперов, сотрудники Службы особых расследований Военно-воздушных сил и агенты Федерального бюро расследований. Совместное расследование обстоятельств инцидента возглавляет ФБР.

«Хотим заверить всех, что нам не известно ни о каких конкретных угрозах базе ВВС Трэвис и жителям Фэрфилда, – сказал особый агент отделения ФБР в Сакраменто Шон Рэган. – Мы продолжаем поиски ответа на вопрос, что побудило этого человека совершить данный поступок. В ходе расследования мы пытаемся подвести фактологическую основу под произошедшие события. Мы понимаем обеспокоенность общественности и благодарим за терпение».

Нарушителем был 51-летний Хафиз Кази из Саусалито.

В его автомобиле было найдено пять баллонов с пропаном, спортивная сумка с личными вещами, три телефона, три пластиковых канистры с бензином и несколько зажигалок.