Подобные решения готовы принять 20 стран Европы, отмечает Голос Америки.

Президент Дональд Трамп может одобрить решение о высылке из США нескольких десятков российских дипломатов в ответ на покушение в Великобритании на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на собственные источники в администрации, с такой рекомендацией в среду выступили члены Совета национальной безопасности США.

Ранее, со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Белого дома, об этом сообщил и телеканал CNN. О высылке дипломатов может быть объявлено уже в ближайший понедельник. Как уточнили собеседники агентства Bloomberg, в список попадут сотрудники российских спецслужб, работающие в дипломатических миссиях в США.

В конце недели стало известно, что о совместных действиях в ответ на первое со времен окончания Второй мировой войны применение в Европе химического оружия заявили и лидеры стран – членов Евросоюза.

В понедельник Москву покинет посол ЕС, которого отзывают для консультаций. О готовности объявить о высылке российских дипломатов уже сообщили 20 стран Европы, в числе которых – Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Дания.