Украинец из Флориды нелегально поставлял военные изделия в Россию

Житель Флориды признает вину в нелегальном экспорте военных изделий в Россию. О этом сообщается на сайте Департамента Юстиции США. 31-летний Владимир Невидомый из Халландейл-Бич (Флорида) 19 марта признал себя виновным в сговоре с целью незаконного экспорта устройств ночного видения, тепловизоров и капсюлей в Россию.

Согласно информации, приведенной в документах суда, с апреля по ноябрь 2013 года к Невидомому обращались по электронной почте клиенты из России, желающие приобрести ночные прицелы для винтовок, тепловизионные монокуляры и капсюли для патронов. Экспорт всех этих изделий, перечисленных в федеральном списке вооружений, контролируется Госдепартаментом США. Невидомый приобрел как минимум 3 ночных прицела ATN MARS 4×4 и многоцелевой тепловизионный монокуляр ODIN 61BW, предоставив продавцам ложные сведения о том, что эти товары не предназначались для экспорта.

16 апреля 2013 года один из обвиняемых по делу Невидомого перевел из банка в Шанхае (Китай) $11 755 на приобретение и пересылку двух винтовочных прицелов ночного видения ATN MARS 4×4. В тот же день Невидомый заплатил $9 599 американскому продавцу за эти два прицела. 2 мая 2013 года Невидомый также заплатил американскому продавцу $10 000 за приобретение многоцелевого тепловизионного монокуляра ODIN 61BW.

Позже один из обвиняемых совершил банковский перевод со счета в Риге (Латвия) на сумму $18 036. Часть этой суммы предназначалась для покупки третьего винтовочного прицела ATN MARS 4×4. В тот же день Невидомый перевел американскому продавцу сумму в $9 599, часть из которой была предназначена для покупки прицела.

После того, как американские продавцы переслали купленные устройства Невидомому, находившемуся в Южной Флориде, он экспортировал их своему сообщнику в России, либо скрыв изделия среди партии бытовых товаров, отправленной транспортной компанией, либо используя частную российскую почтовую службу, действующую в Южной Флориде. В июне 2013 года Невидомый содействовал экспорту прицелов ночного видения ATN MARS 4×4 из США, а в августе 2013 года экспортировал из США своему сообщнику в России многоцелевой тепловизионный монокуляр ODIN 61BW.

19 июля 2013 года тот же подзащитный написал Невидомому письмо с просьбой отправить 1 000 капсюлей для винтовочных патронов во Владивосток (Россия). 2 октября 2013 года Невидомый попытался переслать 1 000 капсюлей Sellier & Bellot из Соединенных Штатов в Россию. Капсюли были конфискованы Таможенной и пограничной службой США.

Для экспорта упомянутых прицелов, тепловизора и капсюлей требовалась лицензия либо иное разрешение от Госдепартамента США, поскольку они числились в федеральном списке вооружений. Проверка показала, что ни Невидомый, ни его сообщники не получали и не пытались получить в Госдепартаменте лицензию на экспорт приборов ночного видения или капсюлей.

Вынесение приговора федеральным окружным судьей Кэтлин Уильямс назначено на 25 мая. Невидомому, выходцу из Украины, получившему американское гражданство, грозит максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения.

Помимо этого, 5 февраля Невидомый признал себя виновным в паспортном мошенничестве и сговоре с целью совершения паспортного мошенничества. Обвинения ему были предъявлены в ходе отдельного федерального процесса в Южном судебном округе Флориды.