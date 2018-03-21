Украинские богачи за миллионы долларов покупают квартиры в Майами и получают гринкарты. Расследование «Голоса Америки».

Широкие пляжи, пальмы и небоскребы. Майами – один из самых дорогих курортов в США, цены на квартиры здесь достигают 30 000 000 долларов. Не каждый американец может позволить себе здесь жить. А вот украинцы все чаще покупают здесь недвижимость, причем элитную, рассказывает уроженка Полтавы Мария Гармаш-Бакума. Она жила и работала риелтором в Нью-Йорке, а несколько лет назад переехала во Флориду.

«Очень много выходцев из Украины и России приезжают во Флориду отдохнуть, им нравится климат, хорошая погода, спокойная жизнь у океана. Поэтому они решают покупать себе недвижимость на первой линии, на берегу океана, с хорошим доступом на частный пляж, бассейном, спортзалом и спа. Подавляющее большинство людей покупает недвижимость в жилых комплексах класса люкс, где они могут почувствовать себя особенными», – рассказывает Мария.

Анастасия Сикар из Эстонии работает на рынке недвижимости Майами уже семь лет. Она проводит для нас экскурсию по одному из самых дорогих домов в Майами – «Порше Дизайн Тауэр». Это элитный небоскреб, популярный среди выходцев из Восточной Европы.

«Основная изюминка этого дома в том, что на машине можно заезжать прямо в свою квартиру. То есть, мы сейчас находимся на 43-м этаже, и машины у нас припаркованы здесь же. Это удобно, модно, ноу-хау”, – говорит агент по недвижимости Анастасия Сикар.

Кроме этого, в каждой квартире есть панорамный балкон, джакузи размером с небольшой бассейн, изысканная отделка, четыре спальни и четыре ванные комнаты. 43-й этаж, почти 400 квадратных метров площади, повсюду мраморные полы, вид и на океан, и на центр Майами одновременно. Арендовать такую ​​квартиру стоит 25 000 долларов, а купить – 7 500 000.

Приобрести недвижимость в США, то есть стать инвестором – это один из способов получить вид на жительство («гринкарту»), а в перспективе американское гражданство. Минимальная инвестиция составляет полмиллиона долларов, оформление документов идет два-три года.

«Когда все документы готовы, у инвестора есть возможность получить визу EB-5 на основании тех 500 000 долларов, которые он вложил в покупку квартиры. Затем, когда проходит срок в два-три года, человек получает и квартиру, и визу EB-5. После этого он может получить гринкарту, а еще через 4 года – гражданство США», – рассказывает агент по недвижимости Мария Гармаш-Бакума.

К тому же, большинство покупателей недвижимости в Майами таким образом сохраняют свои деньги, заработанные в других местах, говорит Юлия Короткова, которая приехала из Херсона, а в сфере недвижимости работает три года. По ее словам, в Майами в основном приезжают только в отпуск. Постоянно живут здесь только 20-40 процентов владельцев квартир.

«В большинстве случаев эти люди покупают здесь квартиры, чтобы обезопасить свои капиталовложений. Вы сами знаете, какая ситуация сейчас в наших странах. Сегодня деньги есть – завтра нет. Курс доллара… А здесь у вас есть квартира, никто ее не заберет. Так сказать, деньги надежно запаркованы», – говорит Юлия.

Источники средств проверяют, однако обойти эти проверки несложно.

«Два года назад начали проверять деньги. Раньше этого не делали, всем было безразлично. Кто-то привез несколько миллионов долларов – кому какое дело, это хорошо для страны, создаются рабочие места. А сейчас ввели новый закон, все суммы больше миллиона проверяются. Но наши люди сообразительные. Многие разбивают транзакции на части», – говорит агент по недвижимости Юлия Короткова.

«Если мы говорим о покупке недвижимости за наличные, то есть на деньги, не связанные с банками, то никто ничего не спрашивает. Такие транзакции проходят очень быстро, в течение 30 дней», – говорит агент по недвижимости Мария Гармаш-Бакума.

Дмитрий Якубович эмигрировал в США 24 года назад. В Майами у него есть квартира стоимостью более миллиона долларов в популярном среди выходцев из постсоветских стран комплексе «Бич Клаб». Среди его соседей – не только бизнесмены и политики.

«Очень много состоятельных людей. В Санни-Айлс часто видно людей из шоу-бизнеса. … В том же доме, где живет Агутин, раньше была квартира у нынешнего мэра Киева Кличко, насколько я понимаю. … В наших домах больше половины жильцов – русскоязычные. В основном Украина, Россия, и мне это нравится», – рассказывает предприниматель и председатель ЖК Beach Club Дмитрий Якубович.

«По городу ходит такая шутка: “Самое лучшее в Майами то, что он так близко к Америке”. Потому что большинство здесь – латиноамериканцы и мы. Хорошо там, где нас нет, но в Майами мы везде», – говорит агент по недвижимости Юлия Короткова.