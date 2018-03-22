Наблюдатели за выборами президента России в США опубликовали результаты голосования по большинству избирательных участков страны. Благодаря подсчетам стало известно количество проголосовавших за переизбрание Путина в Калифорнии. Фаворитом у избирателей Вашингтона, Нью-Йорка, Сакраменто и Сан-Франциско стал Владимир Путин, второе место заняла Ксения Собчак, остальные кандидаты отстали от них с большим отрывом.

В Сан-Франциско явка составила 293 человека, в Сан-Хосе – 261, сообщает общественный наблюдатель Анастасия Попова, бывший сотрудник МИДа России.

«В Сан-Франциско голосование проходило в здании православной церкви, в Сан-Хосе – в детском садике, что, в общем-то, стало достойным отражением характера этих выборов, – комментирует Попова. – Сотрудники российского консульства в Сиэтле, откомандированные к нам для проведения выборов, посетовали на низкую явку, сказав, что “оптимистично” взяли на участок 2 000 бюллетеней».

По ее словам, в Сакраменто доля отданных за Владимира Путина голосов составила 72,9%, в Сан-Хосе – 48,5%, в Сан-Франциско – 57,5%, в Лос-Анджелесе – 52%, и в Портленде (штат Орегон) – 69,9%.

Итоги по всему избирательному участку № 8275 (Сакраменто, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Портленд):

Бабурин 0,8%

Грудинин 11,9%

Жириновский 1,49%

Путин 59,46%

Собчак 17,2%

Сурайкин 0,4%

Титов 1,5%

Явлинский 6%

Испорченных бюллетеней – 22 штуки

В Калифорнии за Путина проголосовало 60% россиян

В Калифорнии за Путина проголосовало 60% пришедших на выборы. Всего в США и Канаде приняли участие в российских выборах около 14 тыс. человек.

«Смешной случай произошел в Консульстве РФ в Нью-Йорке. Мы разбирали стопку листов, которые изначально были засчитаны работниками Консульства как “недействительные”. В ней было довольно много протестных голосов, потому что критически настроенные избиратели не могли удержаться от того, чтобы написать на бюллетене что-нибудь творческое о Путине и его системе, а работники Консульства (которые являлись членами избирательной комиссии) по ошибке посчитали, что это дисквалифицирует бюллетень. Но мы (наблюдатели) утверждали, что такие бюллетени надо засчитывать, потому что не имеют значения никакие пометки, кроме тех, что в квадратиках для галочек, – написал наблюдатель Константин Чурин на своей странице в Фейсбуке. – На одном бюллетеней за Собчак под фамилией Путина было написано “надоел”, и его засчитали. Следующий бюллетень был таким же, но вместо “надоел” было написано “х**ло”. Почему-то комиссия сразу начала утверждать, что этот бюллетень принимать нельзя. Двух или трех членов комиссии это, видимо, сильно задело. В конце концов мы напомнили им, что никаких ограничений по использованию ненормативной лексики за пределами квадратика для галочки в законе не прописано, и они с неохотой засчитали бюллетень за Собчак».

По словам наблюдателя, во время голосования на Брайтон-Бич на избирательный участок приходило много пожилых людей, которым очень важно было выразить свою страстную любовь к Путину. Они радостно выкрикивали: «Я за Путина», благодарили работников УИК и так далее.

«Больше всего мне понравилось, как один дедуля крикнул: “Путин – самородок!” Так и хотелось ему возразить, что, вообще-то, Путина породил КГБ», – рассказал Константин Чурин.

Наблюдатель отмечает, что мало кто ожидал такого наплыва голосующих за Владимира Путина русскоязычных американцев.