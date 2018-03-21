Президент США Дональд Трамп во вторник побеседовал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Американский лидер поздравил Путина с перевыборами.



Как сообщается в официальном заявлении Белого дома, два лидера обсудили статус двусторонних отношений и договорились продолжать диалог о взаимных приоритетах и проблемах в сфере национальной безопасности. Трамп поздравил Путина с переизбранием в президенты и подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова. Двое лидеров также подтвердили необходимость продолжать общие усилия в сфере стратегической стабильности.

Президент США также заявил, что он и Путин могут встретиться в не столь отдаленном будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, Украину и Сирию.

Как отмечается в официальном заявлении Кремля, Трамп поздравил Путина с победой на выборах.

Два лидера также обсудили важность совместной работы в таких сферах, как борьба с международным терроризмом, ядерное сдерживание и экономика. В Кремле добавляют, что Трамп и Путин также обсуждали кризисы в Сирии и Украине.

Как утверждается в заявлении, двое лидеров также договорились развивать двусторонние контакты, передает Голос Америки.

Были ли выборы в России свободными?

Отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными, зампресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сказал: «Мы не удивлены результатом (выборов)».

Напомним, что в минувшее воскресенье в России состоялись выборы, по предварительным итогам которых Владимир Путин в четвертый раз становится президентом РФ.

Как было сообщено после обработки 90% протоколов участковых комиссий, Путин получил более 76% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,02% процентами, а на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (с почти 6%).

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы в России прошли при надлежащем порядке, но в условиях отсутствия реальной альтернативы, сообщает Голос Америки.

Трампа критикуют за звонок Путину

«Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на авыборах, – написал президент Трамп в «Твиттере» в среду. – Обама тоже звонил ему. Fake News сошли с ума, потому что они хотят, чтобы я устроил ему разнос. Они неправы! Поладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо…»

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент Трамп не стал следовать предупреждениям со стороны своих советников в сфере национальной безопасности, включая рекомендацию, содержавшуюся в материалах для президентского брифинга: «Не поздравлять».