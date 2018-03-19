Выборы президента России в США: по предварительным данным, Владимир Путин в четвертый раз становится президентом Российской Федерации. В Вашингтоне лидирующую позицию занял Владимир Путин, второй место – Ксения Собчак, остальные кандидаты идут с большим отрывом.



Тем временем в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке в воскресенье также прошли выборы. По словам очевидцев, очередь из желающих проголосовать растянулась на два квартала, несмотря на то, что было холодно и дул сильный ветер. На 12:00 по местному времени в Вашингтоне проголосовали 524 гражданина России.

«Россияне пели гимн, настроение было праздничное, многие пришли с флагами России», – сообщает Координационный совет организаций российских соотечественников США.

«В ходе выездного голосования свой выбор сделали играющие за вашингтонский хоккейный клуб российские граждане А. Овечкин и Д. Орлов», – сообщают сотрудники Посольства.

Напротив консульства в Нью-Йорке прошел митинг протеста. “Полиции пришлось защищать граждан России от демонстрантов”, – сообщают российские дипломаты.

Ранее досрочные выборы состоялись в Лос-Анджелесе, Сакраменто, Сан-Франциско, Вашингтоне, Нью-Йорке, Хьюстоне, Сиэтле и Портленде.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова объявила предварительные результаты выборов Президента Российской Федерации. На 9.00 19 марта 2018 года в ГАС «Выборы» были введены 99,83 % протоколов участковых избирательных комиссий. По результатам их обработки наибольшее число голосов набрал Владимир Путин – 76,66 %. Павел Грудинин набрал 11,8 %, Владимир Жириновский – 5,66 %, Ксения Собчак – 1,67 %, Григорий Явлинский – 1,04 %, Борис Титов – 0,76 %, Максим Сурайкин – 0,68 %, Сергей Бабурин – 0,65 %.

Более 14 тысяч россиян проголосовало на выборах президента России в США и Канаде, сообщили РИА Новости в российских дипмиссиях.

Выборы для граждан России, находящихся на территории США, проходили на площадках посольства РФ в Вашингтоне и трех генконсульств: в Нью-Йорке, Хьюстоне, Сиэтле.

Ранее уже было организовано досрочное голосование в городах Атланта, Бостон, Даллас, Денвер, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Филадельфия, Чикаго. Как рассказал РИА Новости член участковой избирательной комиссии №8273 при посольстве РФ Николай Пукалов, на досрочном голосовании в 15 городах США проголосовало около трех тысяч человек.

Как рассказали РИА Новости представители дипломатических миссий, в Вашингтоне проголосовало около 2,3 тысячи человек, 2849 — в Нью-Йорке, 873 — в Хьюстоне, 1749 — в Сиэтле.

В Вашингтоне лидирующую позицию занял Владимир Путин, второй место – Ксения Собчак, остальные кандидаты идут с большим отрывом.

Российский байкер преодолел 1000 км, чтобы проголосовать в Вашингтоне

Кругосветный путешественник – байкер Олег Харитонов проехал 1000 километров, чтобы принять участие в выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба Российской Федерации в США.

Путешествие российского мотоциклиста продолжается уже 1 306 дней. За это время Харитонов преодолел 157 440 км и побывал на 4 континентах. В данный момент он находится в Вашингтоне, округ Колумбия.