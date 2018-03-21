В Сакраменто хотят усилить контроль за домашними школами

В понедельник у здания Капитолия в Сакраменто прошла акция протеста против принимаемого в Ассамблее Калифорнии законопроекта об усилении надзора за условиями домашнего обучения. Митинг собрал около 500 участников, главным образом родителей, учителей и детей школьного возраста. В поддержку собравшихся выступил член Нижней палаты парламента штата, кандидат в губернаторы от Республиканской партии Трэвис Аллен.

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Как сообщает корреспондент «Славянского Сакраменто», собравшиеся под стенами Капитолия активисты пытаются предотвратить принятие законопроекта о деятельности небольших домашних школ.

Отметим, что готовящийся в Ассамблее штата билль AB 2756 ужесточает контроль за обеспечением противопожарной безопасности в частных школах домашнего обучения, а также классифицирует подобные учреждения. В частности, от владельцев любого помещения домашней школы, вмещающего более 6 учеников, потребуется установка огнетушителя и ежегодное прохождение противопожарной инспекции.

Поскольку обычно школы такого типа находятся в частных домах, действующее законодательство не требует регулярного прохождения инспекции и других противопожарных мер.

Митингующие опасаются, что с помощью подобной тактики демократическое большинство пытается взять контроль над школами, являющимися альтернативой государственным учебным заведениям.

Участниками митинга также высказывались противовакцинные и антиправительственные идеи.

По словам члена Ассамблеи штата Трэвиса Аллена, выдвинувшего свою кандидатуру в губернаторы штата, демократические политики достаточно вмешивались в процесс воспитания калифорнийских детей, и настало время изменить нынешнее положение вещей.