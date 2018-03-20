Житель Глендейла Корюн Хакобян осужден за банковское мошенничество в Кармайкле.

Как объявил федеральный прокурор МакГрегор Скотт, окружной судья Гарланд Баррелл-младший приговорил 64-летнего Корюна Хакобяна из Глендейла к двум годам тюремного заключения за его роль фиктивного покупателя в мошеннической схеме с ипотечными займами.

Согласно документам суда, Хакобян выступил в качестве покупателя дома в Кармайкле. Хакобян подписал приготовленное для него заявление на выдачу займа, зная, что изложенная в нем информация не соответствовала действительности. 3 июля 2007 года на основании ложных сведений о доходах, накоплениях, занятости и намерении проживать в приобретаемом доме заемщик согласился на 100% финансировать покупку жилья и перевел денежные средства в размере около $824 000.

Вместо Хакобяна в дом въехал другой жилец. Через два месяца после приобретения дома Хакобян получил под залог недвижимости заем в размере $200 000, предоставив банку ложные сведения о времени владения домом, работе, месячном доходе и остатке долга по ипотечному займу. После получения денег Хакобян перевел большую их часть своей дочери и зятю.

На основании ложных заявлений Хакобяна банки ссудили ему более миллиона долларов, а когда он прекратил платежи, заемщики понесли убытки на сумму около $580 000.