Полиция расследует угрозу заминирования школы в Сакраменто

В 9:51 утра в пятницу, 16 марта 2018 года, Департамент полиции Сакраменто получил информацию об угрозе заминирования школы Kennedy High по адресу: 6715 Gloria Drive. Несколько учащихся получили текстовые сообщения о том, что в кабинетах школы заложены бомбы. Ученики оповестили администрацию школы и находившихся на кампусе сотрудников полиции Сакраменто.

Полиция и руководство школы приняли решение эвакуировать здание. Учащиеся были размещены в гостинице Elks Lodge, откуда их могли забрать родители. Все занятия на остаток дня были отменены.

Отряд саперов и специально обученные собаки проверили территорию кампуса. В ходе тщательных поисков взрывных устройств обнаружено не было. Школа была объявлена безопасной для возвращения учащихся и преподавателей.

Следователи ведут работу по идентификации и розыску отправителя сообщений с угрозами, однако арестов на данный момент не произведено.

Департамент полиции Сакраменто совместно с администрацией школ города прилагает все усилия по обеспечению безопасности наших детей.

Учащихся, родителей и граждан, имеющих информацию или подозрения о потенциальных угрозах, просят немедленно обращаться в диспетчерский центр Департамент полиции по телефону (916) 264-5471. Диспетчерская служба работает круглосуточно.

Совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность школ Сакраменто и сделать их приятным местом для учебы и досуга.