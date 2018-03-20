Усилия Службы гражданства и иммиграции США привели к вынесению приговора бывшему жителю Стэмфорда. Как объявил федеральный прокурор округа Коннектикут Джон Дарем, 52-летний гражданин Грузии Давид Николашвили, проживающий в Квинсе (штат Нью-Йорк), был приговорен окружным судьей Робертом Шатиньи к 6 месяцам тюремного заключения и 2 годам надзора за организацию схемы по иммиграционному мошенничеству. Также суд обязал Николашвили выплатить штраф в размере $12 000.

Согласно судебным документам и представленным в суде показаниям, Николашвили пытался незаконным образом получить иммиграционный статус по меньшей мере для 60 граждан европейских стран. Получив с иностранцев плату в размере от 12 до 20 тысяч долларов, Николашвили организовывал для них фиктивные браки с гражданами США, которые получали за это свою долю денег.

Николашвили был арестован 21 июня 2016 года. 26 июля 2017 года он признал себя виновным в одном случае предоставления ложных сведений под присягой.

Николашвили вышел на свободу под залог в $75 000 и должен будет прибыть в исправительное учреждение 27 апреля 2018 года. После отбытия наказания ему грозит иммиграционный судебный процесс.

Служба гражданства и иммиграции рассмотрела все случаи незаконного получения гражданства, раскрытые в ходе расследования данной преступной схемы, и вынесла по ним соответствующие решения.

Ранее сообщалось, что Николашвили признал себя виновным в иммиграционном мошенничестве.