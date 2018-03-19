Сенатор из Сан-Диего Тони Аткинс в эту среду собирается стать первой женщиной и первой лесбиянкой на высшем посту Сената штата Калифорния.

Фото: Офис сен. Тони Аткинс

Аткинс, бывший спикер Ассамблеи штата, сменит на должности президента Сената демократа Кевина де Леона. В этом предвыборном сезоне Сенат столкнулся со множеством неприятных проблем, включая обвинения в сексуальных домогательствах, потеря Демократической партией квалифицированного большинства и натянутые отношения с Ассамблеей.

Тони Аткинс (род. 1 августа 1962 г.) – политик из Сан-Диего, член Демократической партии. Она занимала пост спикера Ассамблеи штата Калифорния, а в настоящее время представляет в Сенате 39-й избирательный округ, в который входят такие города как Сан-Диего, Коронадо, Дель-Мар и Солана-Бич.

В январе 2014 года Аткинс была выдвинута Демократической партией на пост спикера Ассамблеи Калифорнии, а 17 марта 2014 года Ассамблея единогласно проголосовала за ее кандидатуру. Аткинс стала первым политиком из Сан-Диего на этой должности.

С 2000 по 2008 год Аткинс состояла в городском совете Сан-Диего и некоторое время исполняла обязанности мэра. 30 июля 2014 года в течение 9 часов она исполняла обязанности губернатора Калифорнии, став первой открыто гомосексуальной женщиной на этом посту, гласит статья Википедии.

«Тони Аткинс объединяет политиков и верит в то, что разумные правительственные меры могут изменить жизнь людей к лучшему. Во время ее пребывания на посту спикера финансирование высшего образования в Калифорнии поднялось на небывалый уровень. Она не только поддерживает программы бюджетного жилья, но и является защитником женщин, ЛГБТ-сообщества, ветеранов и бездомных», – говорится в статье на официальном сайте сенатора.

В качестве спикера Тони Аткинс проводила в жизнь законы, помогающие малому бизнесу, защищающие достоинство трансгендеров, охраняющие природу, поддерживающие жертв домашнего насилия и усиливающие центры семейного правосудия.

В прошлом месяце Демократическая партия потеряла квалифицированное большинство в Сенате штата, когда сенатор из Лос-Анджелеса Тони Мендоса добровольно подал в отставку, не дожидаясь голосования по отстранению его от должности на почве обвинений в сексуальных домогательствах. Сейчас он вновь баллотируется на то же место.