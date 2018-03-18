Консервативная группа «Граждане за общественные ценности» из Огайо призвала комиссию по здравоохранению штата провести расследование деятельности трансгендерной клиники детского госпиталя в Цинциннати. Об этом пишет Cincinnati.com.



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Беспокойство активистов вызвал тот факт, что все дети, прошедшие обследование в клинике, были признаны кандидатами на процедуры по изменению пола, а также недавнее решение суда округа Гамильтон, давшее подростку-трансгендеру возможность пройти гормональную терапию вопреки воле его родителей.

«Для кого-то это большой бизнес, – заявил на пресс-конференции конгрессмен Том Бринкман, республиканец из Маунт-Лукаут. – Они заботятся о деньгах, а не об интересах ребенка».

Представитель детского госпиталя Джим Фойер отверг предъявленные обвинения.

«Практика нашей клиники соответствует критериям для гормональной терапии, установленным Всемирной профессиональной ассоциацией трансгендерного здоровья и Обществом эндокринологии», – говорится в его заявлении.

Ранее подросток из консервативной украинской семьи из Мэриленда рассказал «Славянскому Сакраменто» о своей мечте сменить пол.