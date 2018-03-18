Суд присяжных объявил 29-летнюю Яну Потапову, гражданку России, проживающую в Скенектади (штат Нью-Йорк), виновной в сговоре с целью совершения брачного мошенничества.

Об этом объявили федеральный прокурор Грант Джекит и специальный агент Отдела расследований Министерства внутренней безопасности в Баффало Кевин Келли.

Вынесение приговора старшим окружным судьей Томасом МакАвоем назначено на 10 июля 2018 года. Наказание будет определено на основании нарушенных обвиняемой положений закона, федеральных рекомендаций и других факторов.

Согласно представленным на суде доказательствам, в апреле 2014 года Потапова и гражданин США Бретт Томпсон согласились вступить в фиктивный брак, чтобы Потапова смогла получить законный иммиграционный статус. Потапова нелегально оставалась в Соединенных Штатах после окончания срока действия гостевой визы. В обмен на заключение и сохранение фиктивного брака Томпсон получил от Потаповой около 3 500 долларов. В мае 2015 года Потапова предоставила Службе гражданства и иммиграции США ложные сведения о том, что она и Томпсон совместно проживали в Олбани.

Ранее Томпсон признал себя виновным в сговоре с целью совершения брачного мошенничества. Сейчас он ожидает вынесения приговора.