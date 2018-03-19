32-летний выходец из Украины Александр Пипенко, проживавший в Южной Каролине, скончался во время предварительных слушаний окружного суда в Огайо 15 марта этого года. Молодой мужчина лечился от наркозависимости в одном из ребцентров миссии “God Will Provide“.



Согласно записям суда, Пипенко был привлечен к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса штата Огайо за хранение наркотических веществ. 15 марта состоялось очередное заседание по его делу, которое, по словам родственников, закончилось вполне успешно, после чего Пипенко сделал звонок в реабилитационный центр в Кливленде.

Затем он зашел в уборную суда, откуда уже не вышел. Позже, когда государственное учреждение закрывалось, его обнаружили мертвым, сообщила Карина Пипенко.

Согласно судебной информации, защита Пипенко попросила отсрочки рассмотрения дела, которая была одобрена судом. Следующее заседание суда должно было состояться 21 марта, однако ввиду неожиданной смерти подсудимого его дело будет закрыто.

Как сообщил «Славянскому Сакраменто» один из родственников Пипенко, результаты токсикологической экспертизы будут известны в течение нескольких недель.

Корреспонденту «Славянского Сакраменто» удалось узнать, что Александр Пипенко был арестован полицией города Фарма (штат Огайо) 22 января этого года. При нем было обнаружено наркотическое вещество фентанил, устройство для курения и шприц, сообщает Cleveland.com. Он был заключен в местную тюрьму с возможностью выхода под залог в размере $2 500. На первом заседании суда, состоявшемся 1 марта 2018 г., Пипенко не признал свою вину. Ввиду того, что у него не было возможности нанять адвоката, ему был назначен государственный защитник.

По некоторой информации, ранее Пипенко задерживался полицией Южной Каролины в связи с угрозами огнестрельным оружием. В последнее время молодой мужчина лечился от наркозависимости в одном из ребцентров миссии “God Will Provide“.

Семья Пипенко объявила сбор средств на транспортировку тела Александра в Южную Каролину и его похороны.

В прошлом году на имя Александра Пипенко в штате Огайо была зарегистрирована компания по покраске под названием Precision Painting Group, LLC.