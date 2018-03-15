В расследовании убийства семейной пары, застреленной в прошлом месяце в Техасе на глазах у малолетних сыновей, фигурируют теории заговора и угрозы по Интернету. Как гласят документы обвинения, Роберт Фадал II, обвиняемый в убийстве Энтони и Тиффани Стрейт 25 февраля, заявил, что принял их за бандитов из русской мафии, которые собирались убить его мать в отместку за раскрытие международного финансового заговора.

Но как минимум один из родственников считает, что доктор Фадал пытается таким образом построить защиту на своей невменяемости, сообщает издание My San Antonio.

Правоохранительные органы подозревают, что одним из факторов преступления были наркотики, которые принимал Фадал. По словам следователей, на допросе он вел себя параноидально и заявил, что ему угрожали через Интернет за раскрытие международного заговора.

Энтони и Тиффани Стрейт, владельцы фирмы по благоустройству территорий, были убиты без предупреждения, когда вместе со своими сыновьями 7, 9 и 10 лет пришли к матери Фадала, чтобы помочь ей перевезти крупные вещи.