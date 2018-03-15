С 6 по 21 мая в Западном Голливуде пройдут мероприятия, посвященные его русскоязычному сообществу. Иммигранты из бывшего Советского Союза составляют значительную часть населения города. Каждый год Русский консультативный совет Западного Голливуда проводит серию мероприятий, знакомящих как русское население, так и остальных жителей и гостей города с миром русского наследия и культуры.

17-й ежегодный Фестиваль русского искусства и культуры в Западном Голливуде пройдет с 11:00 до 19:00 в воскресенье, 20 мая 2018 года, в парке Plummer Park по адресу: 7377 Santa Monica Boulevard. В программе праздника – музыка, развлечения, русская кухня и ярмарка народных промыслов.

С 12:00 до 14:30 на Большой сцене выступят детские коллективы, а с 17:00 до 19:00 пройдет ежегодный гала-концерт. Вход свободный.

В 16:00 на главной сцене фестиваля состоится церемония вручения наград 13-го ежегодного конкурса на приз русскоязычного сообщества, организованного Русским консультативным советом Западного Голливуда.

Наша цель – наладить диалог, понимание и взаимное уважение между людьми разных национальностей, живущих в Западном Голливуде, Лос-Анджелесе и во всем мире, а также рассказать о вкладе русскоязычного сообщества в жизнь нашего города и Соединенных Штатов Америки.

Русский месячник ознакомит вас со многочисленными аспектами искусства и культуры, принесенными в нашу страну из разных уголков бывшего Советского Союза. Как обычно, мы приглашаем художников, артистов и других участников, подчеркивающих русское наследие, историю и культуру.

Как удалось выяснить “Славянскому Сакраменто”, администрация города Западный Голливуд ежегодно тратит до $54,400 на Русский культурный фестиваль.