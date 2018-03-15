Как объявили федеральный прокурор Крэг Карпенито и помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс, житель Пойнт-Плезент (штат Нью-Джерси) Григорий Лепский сознался в том, что планировал изготовить и применить в Нью-Йорке самодельное взрывное устройство от имени террористической организации «Исламское государство».

На заседании федерального суда в Трентоне 20-летний Григорий Лепский признал себя виновным в одном случае попытки оказания материальной помощи иностранной террористической организации.

Лепский сознался в том, что в январе 2017 года начал разработку планов по взрыву самодельной бомбы в Нью-Йорке. Он использовал Интернет для получения указаний ИГИЛ и инструкций по изготовлению взрывных устройств, а также для приобретения скороварки и других составных частей бомбы.

Если суд примет условия предлагаемой сделки с правосудием, Лепский получит от 16 до 19 лет тюремного заключения плюс пожизненный надзор. Вынесение приговора назначено на 19 июня 2018 года.