Президент впервые посещает штат Калифорния, большинство жителей которого в 2016 году голосовало за Клинтон. Приземлившись в Сан-Диего во вторник днем, президент США Дональд Трамп отправился на границу с Мексикой, чтобы осмотреть 9-метровые прототипы стены, которую он хочет построить в целях борьбы с нелегальной иммиграцией.

Президент выехал из Вашингтона в калифорнийский город Сан-Диего, расположенный к северу от мексиканского города Тихуана, чтобы осмотреть восемь прототипов стены протяженностью 3 200 км, которую могут возвести на границе с Мексикой. Однако проект стоимостью 20 миллиардов долларов вызывает множество споров, и пока Конгресс не выделил на него финансирование, поскольку не может уладить разногласия вокруг иммиграционной реформы, напоминает Голос Америки.

В Сан-Диего Трампа встречают демонстрации как противников, так и сторонников строительства стены. В понедельник группа активистов, недовольных политикой Трампа, скандировала: «Мы против вашей ненависти! Нам не нужна ваша расистская стена!» Между тем некоторые жители Сан-Диего выступают за строительство стены, настаивая, что граница недостаточно хорошо защищена.

Многие законодатели скептически относятся к идее построить стену, которая была одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Однако недавно демократы заявили, что готовы выделить некоторые начальные средства на строительства в обмен на предотвращение депортации около 1,8 миллиона молодых иммигрантов, которых нелегально ввезли в страну родители.

Однако переговоры между Белым домом и Конгрессом по иммиграции зашли в тупик, и вопрос остается нерешенным. Дебаты могут начаться вновь в конце следующей неделе, когда закончится срок финансирования правительства, и Конгрессу нужно будет принять бюджет на остаток текущего фискального года, который заканчивается в сентябре.

Президент Трамп впервые в Калифорнии

Трамп впервые за 14 месяцев своего президентства посетит Калифорнию – самый густонаселенный штат США. Подавляющее большинство калифорнийцев на выборах голосовали за соперницу Трампа Хиллари Клинтон, а местные власти впоследствии неоднократно вступали в споры с администрацией из-за популистского подхода Трампа и его антииммиграционной повестки.

Министерство юстиции на прошлой неделе обжаловало в суде калифорнийские законы, призванные помешать федеральным иммиграционным органам арестовывать и депортировать нелегальных иммигрантов, в особенности тех, кто совершал преступления и отбыл срок в тюрьме. Администрация также пытается помешать городам штата объявлять себя «городами-убежищами», чтобы защитить нелегальных иммигрантов от депортации.

В понедельник и.о. главы Службы иммиграционного и таможенного контроля Томас Хоман выступил с критикой в адрес трех видных калифорнийских демократов: губернатора Джерри Брауна, лидера демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и сенатора Дайан Файнстайн, которые выступают против иммиграционной политики Трампа.

«Если людям это не нравится – таким людям, как Нэнси Пелоси и Дайан Файнстайн, – они могут изменить закон. Они же законодатели», – заявил Хоман.

Из Сан-Диего Трамп поедет в Лос-Анджелес, где посетит мероприятие Национального комитета Республиканской партии, организованное с целью сбора средств на его кампанию по переизбранию. Стоимость билетов варьируется от 35 000 до 250 000 долларов.

Между тем, губернатор Калифорнии Джерри Браун пригласил Трампа в Центральную Калифорнию, чтобы тот лично ознакомился со строительством скоростной железной дороги.

Мы строим не стены, а мосты и дороги

“Спасибо за критику, Дональд Трамп, но мосты и дороги лучше стен, а экономика Калифорнии остается на 6-м месте в мире и штат является одним из самых прогрессивных в США”, – сказал Браун.

Другие официальные лица призывают президента обратить внимание на бум в индустрии высоких технологий в штате. Этому успеху Калифорния во многом обязана прибывающим сюда иммигрантам.