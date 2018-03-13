В Вашингтоне похоронили погибшего в горах 16-летнего Эдди Петрика

В воскресенье тысячи людей почтили память 16-летнего Эдди Петрика из Де-Мойна, погибшего на прошлой неделе в горах неподалеку от города Норт-Бенд, штат Вашингтон. На церемонию прощания, состоявшуюся в Центре христианской веры в воскресенье вечером, пришли более 2 000 человек.

По словам родственников, Эдди был подающим надежды студентом, любившим технику. Он участвовал в образовательной программе Running Start в муниципальном колледже Highline.

«Я благодарен Господу за то, что у меня в жизни был этот дар, хотя и так недолго», – сказал отец подростка, Анатолий Петрик. Он служит молодежным пастором, и сын собирался последовать по его стопам.

«У него было доброе сердце, и он стремился помогать всем, – сказал дядя Эдди, Роман, в интервью корреспонденту KOMO News. – Он не пытался быть идеальным, он оставался самим собой и не боялся этого. Я не могу выразить словами, как нам будет его не хватать».

Напомним, что Эдуард Петрик трагическим образом погиб в 3 марта во время любительской фотосессии на пике Рэттлснейк-Ледж, находящемся около города Норт-Бенд на северо-западе штата Вашингтон.

В момент, когда поступило сообщение о происшествии, 38 добровольцев из команды спасателей округа Кинг были на учениях всего в 100 метрах от места событий. Они тут же пришли на помощь, однако не смогли спасти жизнь подростка, сообщает KOMO News.

«К сожалению, исход оказался не тем, на который мы рассчитывали, и мы выражаем соболезнования семье погибшего», – сказал член команды спасателей Алан ЛаБиссионьере.









Подробностями происшествия поделился со «Славянским Сакраменто» один из друзей Эдварда, Дмитрий Балюк, который присутствовал на месте трагедии.

«После того, как Эдди закончил съемку, он пошел на скалу, и я сказал: “Эдди, не ходи туда!” Через несколько секунд я услышал шум падающих камней и посмотрел вниз. Я увидел, как он ударился о первый утес, затем покатился и упал в пропасть», – рассказал Балюк.

Семья и близкие погибшего объявили кампанию по сбору средств на сайте GoFundMe, где неравнодушные жертвователи оставили $43 тыс.

Туристы, неоднократно совершавшие восхождение на Рэттлснейк-Ледж, получили напоминание об опасностях этого маршрута.

«Самые лучшие фотографии можно сделать у края обрыва, и я видела на этом опасном месте множество людей, – сказала одна из туристов, Лорен Столлап. – Этим маршрутом ходит большое число начинающих, многие из которых не знают, как правильно подобрать туристическую обувь, так что я не удивлена, что один из них в конце концов упал».

По словам сотрудников Службы шерифа округа Кинг, каждый год с уступа Рэттлснейк-Ледж падает около двух человек.