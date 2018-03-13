Республиканцы в Комитете по разведке пришли к выводу, что Россия и штаб Дональда Трампа не сотрудничали во время выборов, сообщает Голос Америки.

Республиканцы в Комитете по разведке Палаты представителей сообщили, что завершили расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Они пришли к выводу, что между Москвой и избирательной кампанией Дональда Трампа не было сговора.

Республиканцы заявили: «Мы не обнаружили никаких доказательств сотрудничества, координации или заговора между кампанией Трампа и русскими».

Конгрессмен Майк Конвэй, который руководил расследованием, сообщил, что завершена стадия интервью со свидетелями. В интервью телеканалу Fox News он сказал: «Никогда не узнаешь того, что ты не знаешь, однако нет причин считать, что мы что-либо пропустили».

Демократы в Комитете по разведке пока не отреагировали на это заявление.

Республиканцы на протяжении нескольких недель сообщали, что близки к окончанию расследования –демократы декларировали, что оно далеко от завершения.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф на прошлой неделе заявил, что следует заслушать показания десятков свидетелей и запросить выдачи многих документов. Демократы обвиняют демократов в том, что те стремятся свернуть расследование, чтобы защитить президента Трампа.

Дональд Трамп всегда отрицал сговор между своими сотрудниками и Россией.