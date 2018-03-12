Из 600 тысяч жителей Портленда как минимум 40 тысяч имеют отношение к Советскому Союзу и другим странам бывшего Восточного блока. Первые русскоязычные поселенцы прибыли в город после продажи Россией Аляски в 1867 году. За ними последовало несколько волн иммигрантов, вызванных политическими событиями – от Революции 1917 года до распада СССР в 1992 году.

В отличие от нью-йоркского Брайтона, русскоязычное население Портленда не концентрируется в одном месте, а делится по районам – как правило, в соответствии с конфессией: евреи, православные, староверы, пятидесятники и просто «советские люди». Поэтому тем, кто желает ознакомиться со славянской стороной города, нужно знать, где искать.

Самым известным русским рестораном Портленда, несомненно, является «Качка» на Гранд-авеню. Сразу за входной дверью посетителей встречают серп и молот, портрет Ленина и негромкое звучание песен Владимира Высоцкого. Меню представляет собой срез советской домашней кухни – от сибирских пельменей и прибалтийской копченой рыбы до борща и слоеного салата с сельдью.

Если же вы предпочитаете готовить сами, загляните в один из русских продуктовых магазинов – таких как Elegant Foods на Глисан-авеню. Здесь можно приобрести традиционные русские кисломолочные продукты, выпекаемые на месте ржаной хлеб и пирожки, замороженные вареники и, конечно же, икру.

Тем, кто интересуется русской культурой, будет интересно посетить художественную галерею MarcovCo на Эверетт-стрит, где можно приобрести картины, постеры и футболки авторской работы, пишет SF Chronicle.