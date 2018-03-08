Владельцы салона для новобрачных WW Bridal из города Блумсбург (Пенсильвания), христиане с библейскими взглядами на брак, были вынуждены закрыть свой бизнес ради безопасности их семей. По словам владельцев магазина, сотрудники ежедневно получают угрозы от членов ЛГБТ-сообщества.



В июле 2017 года однополая пара подала иск в суд на WW Bridal за то, что сотрудники салона решили не продавать ей свадебные наряды. Когда владельцы салона вежливо объяснили, что не могут принимать участие в церемонии однополого брака, пара немедленно подняла шум в социальных сетях, и началась травля.

С тех пор, салон ежедневно получал угрозы от членов ЛГБТ-сообщества и их сторонников. Ему пришлось закрыть двери и начать работать только по предварительным заказам, но даже это не помогло. Угрозы в адрес владельцев и их семей продолжались.

“Однополая пара намеренно выбрала этот салон, потому что в 2014 году женщины, владеющие WW Bridal, также проявили твердость убеждений и отказали в обслуживании паре лесбиянок, – считают активисты, защищающие права христиан в штате. – ЛГБТ-сообщество разрушает бизнес этих женщин. Они ежедневно подвергаются травле, а рейтинг салона в Yelp и Google упал до 1 звезды из-за фальшивых обзоров”.

Салон закрылся из-за опасений за жизнь работников

Опасаясь за безопасность своих семей, после 27 лет работы владельцы салона решили закрыть его. Они обратились к общественности через краудфандинговый сайт YouCaring и надеются компенсировать убытки и поддержать оставшихся без работы сотрудников салона.

Напомним, что ранее апелляционный суд штата Орегон вынес решение в пользу гомосексуальной пары, которой христианская пекарня отказала в обслуживании из-за их сексуальной ориентации.