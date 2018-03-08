Специальные агенты и другие сотрудники Федерального бюро расследований работают на местах кровавых происшествий, чтобы помочь людям и ответить на вопросы: кто это сделал, как и зачем.

Но порой они не могут удержаться от того, чтобы задать еще один вопрос – на который нет простого ответа.

«Когда видишь подобную сцену, часто спрашиваешь себя: почему, Господи?» – говорит Гэри Морфилд, пастор христианского центра Green Valley в Хендерсоне, штат Невада, неподалеку от Лас-Вегаса.

Морфилд – один из 130 капелланов ФБР и участник программы, предоставляющей психологическую помощь сотрудникам Бюро. Помимо капелланов, в программу включены профессиональные психологи и прошедшие специальное обучение рядовые сотрудники.

Как и другие капелланы, те, кто работает в ФБР, являются рукоположенными священниками. У некоторых из них может быть свой приход в церкви, синагоге или мечети, но в Бюро они дают духовную поддержку и совет всем, кто в них нуждается, независимо от вероисповедания.

«Некоторые предпочитают разговаривать с капелланом, а не с врачом или коллегой по работе», – говорит специальный агент Пол Бертранд, менеджер региональной программы поддержки сотрудников.

Капелланы-добровольцы появились в составе ФБР в 1991 году после семинара, на котором были проанализированы критические инциденты с участием сотрудников Бюро. Участники семинара пришли к выводу, что после попадания в перестрелку или работы на месте серьезного происшествия сотрудники ФБР нуждаются в дополнительной поддержке помимо услуг профессиональных психологов.

Капелланы ФБР защищены трудовым законодательством и имеют допуск к секретной информации, но не получают зарплату. Многие из них работают капелланами в других организациях или руководят своей собственной паствой. Они не занимаются прозелитизмом во время работы в ФБР.

Капелланы способны помочь найти ответы на вопросы, лежащие в сердцах тех, кто стал свидетелем трагедии.

«Как правило, мой первый ответ: “Я не знаю, почему это произошло, и возможно, что мы никогда не узнаем этого”, – говорит Гэри Морфилд, который был на месте массового убийства на музыкальном фестивале Harvest в октябре 2017 года. – Если я работаю с верующим человеком, я говорю ему: “Но я знаю, что Бог здесь и страдает вместе с нами”».

Капелланы дают духовное наставление сотрудникам, сталкивающимся с личным горем и другими трудностями. Но помимо этого они выезжают на места трагедий с большим количеством погибших вместе со специальными агентами и другими профессионалами. Их основная работа – быть готовыми прийти на помощь любому, кто в них нуждается, строго на добровольных началах.

«Наше присутствие является крайне важным, – говорит капеллан хьюстонского отделения ФБР Наоми Пейджет, которой довелось побывать в местах массовых расстрелов в Сан-Бернардино, Авроре и Ньютауне, а также в Нью-Йорке после трагедии 11 сентября. – Люди ищут утешения, они хотят знать, что рядом с ними кто-то есть».

На местах событий капелланы также занимаются такой работой как раздача воды или еды.

«Это снимает с них эмоциональную нагрузку, – говорит Чэд Гаучер, капеллан отделения ФБР в Финиксе, который был направлен в Лас-Вегас после произошедшего там массового расстрела. – Часто люди, работающие на местах событий, забывают, что им нужно поесть или попить. О себе они обычно думают в последнюю очередь».

Это напоминает спасателям о том, что им есть с кем поговорить, объясняет капеллан Роберт Хикс из отделения ФБР в Орландо. Хикс работал на месте стрельбы в ночном клубе Pulse в Орландо.

«Еще это напоминает им о том, что они тоже люди», – добавил Хикс.

По словам капелланов, их совет обычно требуется уже после того, как работа на месте преступления завершена. Большинство профессионалов умеют фокусироваться на своей работе и не отвлекаться во время нее на размышления о бесчеловечности насилия или о борьбе добра со злом.

«Когда ты работаешь, ты не обращаешь внимания на образы, звуки, запахи – ты просто делаешь свою работу. Но в конце концов твой разум переполняется, и тебе нужно что-то с этим сделать», – говорит специальный агент ФБР из Канзас-Сити.

Все сотрудники ФБР, направляющиеся на места массовых трагедий, проходят специальную подготовку. Программа помощи включает массовые лекции по психологии, работу с небольшими группами сотрудников, прошедших сходные переживания, и индивидуальные консультации.

Некоторым сотрудникам требуется помощь, которую лучше всего способны оказать профессиональные психологи.

«Мы знаем, что на определенном этапе людям может потребоваться поговорить с психологом, – говорит Пейджет. – Но в случае необходимости капеллан способен оказать поддержку в духовном аспекте: вера, ценности, смысл жизни».

Между выездами на места событий капелланы работают в офисе, встречаются с сотрудниками и поддерживают их своим присутствием.

«Это массовое убийство было злом в чистом виде, – говорит Морфилд. – Люди еще долго не смогут забыть о нем».