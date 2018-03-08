Департамент автотранспорта Калифорнии (DMV) объявил о том, что Административно-правовая служба одобрила правила испытаний и использования беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии. До введения этих правил автономные транспортные средства могли испытываться в Калифорнии только с находящимся за рулем водителем.

«Это большой шаг вперед для развития автономных технологий в Калифорнии, – сказала директор DMV Джин Шиомото. – В первую очередь мы беспокоимся о безопасности, и мы готовы начать сотрудничество с производителями, собирающимися испытывать полностью беспилотные автомобили».

Второй пакет законов о беспилотных автомобилях регламентирует правила испытаний технологий автономного управления и использования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Согласно этим правилам, вступающим в силу 2 апреля 2018 года, для испытаний или использования беспилотных автомобилей без водителя производители должны будут получить в DMV лицензию и соблюдать ее условия.

Испытания автономных машин с водителем за рулем были разрешены в штате с сентября 2014 года. Лицензии на такие испытания по-прежнему будут выдаваться.