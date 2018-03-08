Департамент транспорта штата Орегон выпустил пособие для водителей на русском языке.

80-страничное руководство включает в себя правила дорожного движения и рекомендации для водителей. В нем кратко изложены действующие законы штата и приводятся советы по безопасному вождению.

По словам издателей, цель данной книги – помочь русскоязычным жителям штата подготовиться к сдаче экзамена для получения водительского удостоверения.

Впрочем, авторы предостерегают о том, что издание является неофициальным переводом «Пособия для водителей штата Орегон» (Oregon Driver Manual) и просят не использовать изложенные в нем рекомендации и советы в судебных разбирательствах.

В Орегоне проживает три с половиной миллиона человек, из них почти 22 тысячи говорят по-русски.