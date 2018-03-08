Федеральные власти считают, что принятые в прошлом году законы штата нарушают Конституцию, передает Голос Америки. Администрация президента Дональда Трампа подала в суд на штат Калифорния, обвинив его в воспрепятствовании исполнению федерального иммиграционного законодательства.

В иске говорится, что три закона, принятые в Калифорнии в прошлом году, демонстративно препятствуют исполнению федерального иммиграционного законодательства и таким образом нарушают положение Конституции о верховенстве федерального права над правом штатов.

Ожидается, что генеральный прокурор Джефф Сешнс объявит об иске в среду на ежегодном собрании правоохранительных организаций в Сакраменто.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун прокомментировал ситуацию в Твиттере, подражая стилю твитов президента Дональда Трампа.

«В период беспрецедентных политических потрясений Джефф Сешнс приезжает в Калифорнию, чтобы еще больше расколоть и поляризовать Америку. Джефф, эти политические трюки, возможно, являются нормой в Вашингтоне, но здесь они не работают. Печально!!!» – написал губернатор.

Речь идет о законах штата, которые запрещают сотрудникам иммиграционных служб посещать места работы или просматривать документы работников, не имея повестки или ордера. Кроме того, они запрещают сотрудникам местных правоохранительных органов предупреждать иммиграционных агентов об освобождении задержанных из-под стражи.

Между тем, сооббщается, что на следующей неделе Дональд Трамп посетит район границы штата Калифорния с Мексикой с целью проинспектировать прототип “большой мексиканской стены”.