Около 4:30 утра 1 марта сотрудники полиции города Линкольн прибыли в 1300-й квартал Грин-Рэвайн-драйв по сообщению о только что произошедшей краже из припаркованного автомобиля.

Вскоре офицеры задержали 20-летнюю Людмилу Вороную из Сакраменто, находившуюся на испытательном сроке. При обыске у нее были обнаружены предметы, похищенные из другого автомобиля в том же районе. Она была арестована и направлена в тюрьму округа Плейсер по обвинению в мелкой краже и хранении краденого.

Если вы проживаете в данном районе и пострадали от кражи, просьба связаться с Департаментом полиции Линкольна по телефону (916) 634-4040.