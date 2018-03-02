Два жителя Александрии (штат Вирджиния) сегодня были арестованы по обвинению в международной торговле оружием, контрабанде и других преступлениях. Об этом сообщает Федеральная прокуратура США.



Об этом объявили исполняющий обязанности федерального прокурора по Восточному судебному округу штата Вирджиния Трейси Доэрти-МакКормик, помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс и особый агент Иммиграционной и таможенной полиции в Вашингтоне (округ Колумбия) Патрик Лехлайтнер.

Согласно материалам обвинения, 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов, оба граждане Киргизии, проживающие в Александрии, приобрели около 100 единиц огнестрельного оружия и попытались незаконно переправить их в Чечню, замаскировав разобранное оружие под столовые приборы.

Сыдыкову и Резванову были предъявлены обвинения в нарушении Закона об экспорте вооружений, сговоре с целью контрабанды товаров из Соединенных Штатов, банковском мошенничестве и отмывании денег. В случае признания подсудимых виновными каждому из них грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Наказание будет определено судом с учетом федеральных рекомендаций и других положений закона.

Обвинителями выступают помощник федерального прокурора Рональд Уолутс-младший и старший адвокат Хизер Шмидт из Секции контрразведки и контроля за экспортом Отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Как пишет касахское кыргызское издание Кактус-Медиа, Эльдар Резванов является сыном бывшего посла Кыргызстана в США.