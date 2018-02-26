На президентских выборах 2016 года Америка раскололась на два враждующих лагеря. Но кто же внес раздор в нашу политику? Отвечая на этот вопрос, и либералы, и консерваторы дружно показывают пальцем на Россию, пишет Рубен Наваррете-Младший на страницах San Francisco Chronicle.

Республиканцы, желая отвлечь внимание общественности от расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, критикуют администрацию Обамы за то, что она не смогла предотвратить российское вмешательство.

Сторонники Демократической партии продолжают обвинять в потере голосов избирателей пропаганду России в социальных сетях.

Но факты безжалостно свидетельствуют о том, что Америку разделил не кто иной, как сами американцы. Главным образом двое из них: Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, отмечает автор статьи.

По словам обозревателя, предвыборные кампании разорвали нацию на части и заставили американцев проявить свои самые худшие черты.

На предварительных выборах Клинтон напала на своего конкурента Берни Сандерса, объявив его платформу нереалистичной и лишенной конкретики, а его сторонников – наивными простаками, готовыми на все ради бесплатного образования и медицинской страховки.

Трамп также не отставал от нее, щедро раздавая оскорбления своим соперникам – Джебу Бушу, Марко Рубио, Бену Карсону, Линдси Грэму, Рэнду Полу и Теду Крузу.

Свою кампанию он начал с очернения репутации мексиканских иммигрантов, которых он представил как банду преступников, насильников и торговцев наркотиками. Затем целью его нападок стали женщины, мусульмане, голливудские актеры, бизнесмены, бывшие президенты, главы иностранных государств… Фактически, под огонь критики Трампа не попали разве что диктаторы стран третьего мира и лично Владимир Путин.

И это было только началом. Когда Клинтон и Трамп сошлись в финале предвыборной борьбы, полетели пух и перья. Без малейших угрызений совести эти двое оставили от американской политики дымящиеся руины.

Но, разумеется, история о «русских хакерах», расколовших единство Америки, звучит гораздо более романтично, заключает автор колонки.